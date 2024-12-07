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Босс «Астон Мартин» объяснил, почему критика Лэнса Стролла несправедлива

Босс «Астон Мартин» объяснил, почему критика Лэнса Стролла несправедлива
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Руководитель команды «Астон Мартин» Майк Крак назвал крайне несправедливой критику Лэнса Стролла. По его словам, Лэнс – приятный парень и хороший гонщик, который совсем немного уступает своему именитому напарнику Фернандо Алонсо.

«Относятся ли к Лэнсу несправедливо? Да, очень. Прежде всего, если вы посмотрите на разрыв, который у него есть по сравнению с его напарником, который является одним из лучших гонщиков в истории, то он очень мал.

У нас есть гонщик, который очень серьёзно относится к разработке машины, работе на симуляторе, поддержанию физической формы и конструктивному участию в совещаниях.

Его оценивают в основном по взаимодействию со СМИ. Он гонщик, а для меня гонщик должен в первую очередь пилотировать машину. Но Формула-1 эволюционировала, появилось много обязательств перед СМИ. Я думаю, что люди фокусируются на этом.

Он очень конкурентоспособен. Это наша ошибка, что мы не предоставили нашим гонщикам хорошую машину.

Когда Фернандо идёт девятым в чемпионате, все говорят: «Дело в машине». Лэнс показал фантастический результат в Мексике на самой медленной машине, финишировав 11-м — и никто об этом не говорит. Когда Фернандо финишировал 11-м в Монце, всё было иначе. Поэтому я думаю, что очень несправедливо то, как относятся к Лэнсу.

С другой стороны, мы не слишком об этом беспокоимся. Мы знаем, что у нас есть очень приятный, очень конструктивный, много работающий, целеустремлённый и быстрый парень», — приводит слова Крака Crash.

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