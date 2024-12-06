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Хорнер потроллил Вольфа, выложив в соцсетях фото своего терьера Берни

Хорнер потроллил Вольфа, выложив в соцсетях фото своего терьера Берни
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер потроллил своего заклятого коллегу из «Мерседеса» Тото Вольфа, который накануне сравнил его с тявкающим терьером. Сначала Хорнер отреагировал на это оскорбительное высказывание, заявив, что лучше быть смелым терьером, чем волком (фамилия Вольфа по-немецки). Теперь он выложил в соцсетях фото своего терьера по кличке Берни, явно с отсылкой на эту ситуацию.

Терьер Кристиана Хорнера

Терьер Кристиана Хорнера

Фото: Из личного архива Кристиана Хорнера

Напомним, после гонки в Катаре Макс Ферстаппен заявил, что возмущён своим наказанием за блокировку Джорджа Расселла во время квалификации Гран-при Катара, а также попытками Джорджа выпросить для Макса штраф у судей. После этого между гонщиками и руководителями их команд разгорелся конфликт.

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