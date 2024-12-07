Норрис — о саге Ферстаппена и Расселла: люди в наши дни не любят слышать правду

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о конфликте между Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселлом. Ландо считает, что его приятель и соперник Ферстаппен говорит неприятную для других правду.

«У каждого гонщика своя собственная манера делать какие-то вещи. Я не думаю, что Макс пытался запугать. Макс просто говорит правду так, как он думает. Зачастую он просто говорит правду о вещах, а люди в наши дни не любят слышать правду.

Он честен и просто высказывает своё мнение, и меня это полностью устраивает. Иногда я не соглашаюсь с его мнением, иногда соглашаюсь. Но это жизнь, так происходит в жизни, и мы движемся дальше. Я очень уважаю Макса и очень уважаю Джорджа», — приводит слова Норриса GP Blog.