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Ферстаппен — о роли Расселла в GPDA: не лучший пример для ФИА

Ферстаппен — о роли Расселла в GPDA: не лучший пример для ФИА
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о роли президента британского пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла в Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA) на фоне конфликта с Максом.

«Что ж, это немного разочаровывает. Я не думаю, что это лучший пример президента для FOM или ФИА, который ведёт себя так», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Конфронтация между пилотами началась на прошлом этапе — Гран-при Катара — после гонки, когда Макс раскритиковал Джорджа за поведение в комнате стюардов после квалификации, в которой Ферстаппен получил штраф в одну позицию за неоправданно медленную езду и блокировку Джорджа Расселла.

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