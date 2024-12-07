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Формула-1, Гран-при Абу-Даби — 2024: онлайн-трансляция 3-й тренировки начнётся в 13:30 мск

Формула-1, Гран-при Абу-Даби — 2024: онлайн-трансляция 3-й тренировки начнётся в 13:30 мск
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7 декабря, в субботу, состоится третья и завершающая тренировка заключительного, 24-го этапа Формулы-1 в сезоне-2024 — Гран-при Абу-Даби. Начало третьих свободных заездов запланировано на 13:30 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию последней тренировки.

Онлайн-трансляция третьих практики Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 3
07 декабря 2024, суббота. 13:30 МСК
Не началось

На последнем этапе решится, кто станет победителем Кубка конструкторов, в котором на данный момент лидирует британский коллектив «Макларен» — 640 очков. На втором месте идёт итальянская команда «Феррари» — 619. Из борьбы за титул выбыл «Ред Булл», у которого 581 очко перед последней гонкой.

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