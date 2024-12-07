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Расселл объяснил 13-е место во второй практике радикальными изменениями настроек

Расселл объяснил 13-е место во второй практике радикальными изменениями настроек
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Британский гонщик Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл объяснил своё 13-е место во второй свободной практике радикальными изменениями в настройках болида.

«У нас были небольшие трудности, но мы многое перепробовали, готовясь к следующему году, поскольку это наша последняя возможность, и мы хотели, скажем так, немного радикально изменить некоторые настройки. Это было просто для того, чтобы посмотреть, сможем ли мы ещё что-то извлечь из болида. Так что мы надеемся, что [суббота] будет немного более привычным для нас днём.

Льюис проехал несколько отличных кругов, но всё равно как команда мы далеки от «Макларена» и «Феррари». На данный момент «Макларены» выступают в своей собственной лиге. Льюис проделал отличную работу, но мы по-прежнему отстаём от «Макларена» на четыре десятых, а это больше, чем мы обычно ожидаем.

Я ожидаю, что «Феррари», вероятно, вернётся в строй, Макс в том числе, но надеюсь, что мы сможем внести некоторые улучшения», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

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