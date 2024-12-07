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Хорнер — о конфликте Ферстаппена и Расселла: люди удивлены подходом Джорджа у стюардов

Хорнер — о конфликте Ферстаппена и Расселла: люди удивлены подходом Джорджа у стюардов
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался в очередной раз по поводу конфликта Макса Ферстаппена и Джорджа Расселла, подчеркнув поведение Джорджа в комнате стюардов в Катаре.

«Макс не делает ничего, кроме как говорит правду. Поэтому я на 100% верю в то, что он сказал. Конечно, в этих комнатах для стюардов есть и другие люди. И они также вернулись и сообщили, что были весьма удивлены, если хотите, подходом, который применил Расселл там.

Что касается других комментариев Тото, я не собираюсь попадаться на эту удочку. Каждый управляет собой и своими командами по-разному. Мы выиграли 122 гонки. Я думаю, у нас всё в порядке», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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