Леклер высказался о борьбе за Кубок конструкторов после своего штрафа

27-летний монегаск и пилот Формулы-1, представляющий «Феррари», Шарль Леклер высказался о своём штрафе за замену батареи и борьбе за Кубок конструкторов на последнем этапе в сезоне-2024 — Гран-при Абу-Даби.

«К сожалению, как только мы завели машину, то увидели, что возникла проблема с батареей. В моей голове крутилось множество вопросов, например, „буду ли я гонять со своим братом?“, что было уникальной возможностью, а также, очевидно, мы находимся в борьбе за Кубок конструкторов.

Так что это значительно усложнило наш уикенд, но нисколько не демотивирует меня. К сожалению, «Макларен», похоже, быстр, и на данный момент у них есть преимущество, но мы знаем, что ситуация может измениться в ту или иную сторону, и должны оставаться в борьбе до самого конца.

Да, у нас возникли проблемы, и я не желаю проблем никому другому, но мы просто сосредоточимся на себе и постараемся добиться потрясающего результата», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.