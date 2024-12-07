Названы расклады на победы «Феррари» или «Макларена» в Кубке конструкторов в сезоне-2024

8 декабря состоится последняя гонка Формулы-1 в сезоне-2024, в которой развернётся борьба за победу в Кубке конструкторов между командой «Макларен» и «Феррари». Итальянский коллектив имеет на своём счету 619 очков и отстаёт от британской команды на 21 балл перед завершающим заездом.

1. В случае, если обе машины «Макларена» не смогут попасть в очки в воскресной гонке, болидам «Феррари» достаточно будет финишировать на четвёртой (12 очков) и пятой (10) позиции.

2. Для победы «Макларена» в Кубке конструкторов достаточно набрать 24 очка в гонке, чтобы даже в случае победного дубля (44 очка) и лучшего круга «Феррари» не опередила их. У британской команды при таком раскладе станет 664 очка, а у команды из Мараннело будет 663 балла.

3. Если же пилоты «Феррари» завоюют победный дубль и лучший круг (44 очка), а один из пилотов «Макларена» финиширует третьим (15 очков), но второй гонщик окажется шестым или ниже, то титул заберёт итальянский коллектив.