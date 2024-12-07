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Видео: Ферстаппен пошутил про совместную игру с Расселлом в пейнтбол

Видео: Ферстаппен пошутил про совместную игру с Расселлом в пейнтбол
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» пошутил при общении с фанатами про совместную игру с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом в пейнтбол и о своих взаимоотношениях с ним.

Болельщик: Если бы вы собирались поиграть в пейнтбол, кого бы вы хотели видеть в своей команде?

Толпа начинает скандировать имя Расселла.

Ферстаппен: Он будет в другой команде! Я просто шучу. Честно говоря, у нас у каждого, конечно, есть свои аргументы. Но уверен, что мы снова всё исправим, но сейчас хорошо бы сделать небольшой перерыв. А потом всё снова наладится!

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