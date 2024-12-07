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Опубликовано общее фото пилотов Формулы-1 на встрече GPDA. Ферстаппен и Расселл рядом

Опубликовано общее фото пилотов Формулы-1 на встрече GPDA. Ферстаппен и Расселл рядом
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В Абу-Даби во время последнего уикенда Формулы-1 состоялась встреча Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA). В центре кадра в нижнем ряду находится президент GPDA из команды «Мерседес» Джордж Расселл, а рядом с ним — четырёхкратный чемпион «Королевских гонок» Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Фото: Grand Prix Drivers' Association

Конфронтация между пилотами началась на прошлом этапе — Гран-при Катара — после гонки, когда Макс раскритиковал Джорджа за поведение в комнате стюардов после квалификации, в которой Ферстаппен получил штраф в одну позицию за неоправданно медленную езду и блокировку Джорджа Расселла.

В данный момент на Гран-при Абу-Даби проходит третья свободная практика.

Онлайн-трансляция третьей практики Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

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