Фото: Льюис Хэмилтон пришёл в паддок Абу-Даби в красных цветах

39-летний британский гонщик Формулы-1 Льюис Хэмилтон, проводящий свой последний уикенд в составе «Мерседеса», пришёл в паддок на Гран-при Абу-Даби в красных цветах.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Это не первый раз, когда британский гонщик появляется в красных цветах в сезоне-2024. Напомним, с 2025 года семикратный чемпион Хэмилтон будет выступать в итальянском коллективе из Маранелло — «Феррари».

В данный момент на Гран-при Абу-Даби проходит третья свободная практика. На момент публикации новости лучшее время круга показал пилот «Хааса» Кевин Магнуссен — 1:24.470.

Онлайн-трансляция третьей практики Гран-при Абу-Даби Формулы-1.