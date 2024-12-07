Ландо Норрис: люди боятся не Ферстаппена, а его способностей

Британский гонщик Формулы-1 из команды «Феррари» Ландо Норрис высказался по поводу четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Я не думаю, что люди вообще боятся Макса. Люди боятся того, на что он, вероятно, способен в плане скорости. Вы приходите на какие-то тренировки и думаете: «Чёрт, Макс чувствует себя хорошо в эти выходные, он был хорош на тренировках, он будет великолепен?» Да, на 100%.

То же самое, что и с футбольными командами и любым другим видом спорта. Когда люди в хорошей форме и они хорошо выступают, вы немного боитесь того, на что кто-то способен с точки зрения производительности. Но никто не боится их самих. Это просто ставит вас на грани допустимых пределов навыков.

Иногда люди не могут рисковать, давая Максу тот бой, который ему нужен. То же самое и со мной в этом году. Ему вообще нечего было терять в этом сезоне. Я всегда был в положении, когда проигрываю только я. Если никто не набирает очков, это максимальная победа. В принципе, так оно и есть. Я всегда был в этом уязвимом положении. Надеюсь, в следующем году мы сможем начать лучше, и с этого момента всё изменится», — приводит слова Норриса издание Yahoo Sports.