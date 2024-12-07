Пиастри стал лучшим в третьей практике ГП Абу-Даби Формулы-1, Норрис — 2-й, Хэмилтон — 3-й

7 декабря закончилась третья и последняя практика Гран-при Абу-Даби на завершающем сезон-2024 Формулы-1 этапе. Лучшее время продемонстрировал гонщик команды «Макларен» Оскар Пиастри, вторым стал его партнёр — Ландо Норрис. Третий результат у семикратного чемпиона «Королевских гонок» — Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).

Третья тренировка. Гран-при Абу-Даби. Формула-1:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:23.433.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.193.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.390.

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.411.

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.438.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.642.

7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.660.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.661.

9. Шарль Леклер («Феррари») +0.665.

10. Серхио Перес («Ред Булл») +0.850.

11. Юки Цунода («РБ») +0.910.

12. Александер Албон («Уильямс») +0.945.

13. Пьер Гасли («Альпин») +0.975.

14. Джек Дуэн («Альпин») +1.001.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.020.

16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.046.

17. Лиам Лоусон («РБ») +1.086.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.098.

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.235.

20. Франко Колапинто («Уильямс») +1.333.