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Результаты третьей тренировки Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Пиастри стал лучшим в третьей практике ГП Абу-Даби Формулы-1, Норрис — 2-й, Хэмилтон — 3-й
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7 декабря закончилась третья и последняя практика Гран-при Абу-Даби на завершающем сезон-2024 Формулы-1 этапе. Лучшее время продемонстрировал гонщик команды «Макларен» Оскар Пиастри, вторым стал его партнёр — Ландо Норрис. Третий результат у семикратного чемпиона «Королевских гонок» — Льюиса Хэмилтона («Мерседес»).

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Свободная практика 3
07 декабря 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:23.433
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.193
3
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
+0.390

Третья тренировка. Гран-при Абу-Даби. Формула-1:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:23.433.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.193.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.390.
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.411.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0.438.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.642.
7. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0.660.
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +0.661.
9. Шарль Леклер («Феррари») +0.665.
10. Серхио Перес («Ред Булл») +0.850.
11. Юки Цунода («РБ») +0.910.
12. Александер Албон («Уильямс») +0.945.
13. Пьер Гасли («Альпин») +0.975.
14. Джек Дуэн («Альпин») +1.001.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1.020.
16. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1.046.
17. Лиам Лоусон («РБ») +1.086.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.098.
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1.235.
20. Франко Колапинто («Уильямс») +1.333.

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