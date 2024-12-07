Шарль Леклер выступает в Абу-Даби в шлеме, посвящённом Карлосу Сайнсу

27-летний монегаск и пилот Формулы-1, представляющий «Феррари», Шарль Леклер выступает на Гран-при Абу-Даби в посвящённом Карлосу Сайнсу шлеме. Испанец проводит свой последний уикенд в составе команды из Маранелло.

На шлеме Шарля написано на испанском: «Большое спасибо, Карлос».

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Фото: Пресс-служба «Феррари»

Сайнс выступает за «Феррари» с сезона-2021. В составе итальянского коллектива Карлос Сайнс заменил четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля, ушедшего в «Астон Мартин». На место испанского пилота в итальянскую команду из Маранелло придёт семикратный победитель «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон, который прощается с «Мерседесом».