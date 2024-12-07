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Марти победил в спринте Ф-2 в Абу-Даби, Бортолето — 2-й, Берман — 5-й со штрафом

7 декабря в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершился последний спринт сезона-2024 Формулы-2 в Абу-Даби на трассе «Автодром Яс Марина». Победителем спринт-гонки стал испанский гонщик команды «Кампос» Пепе Марти. Второе место занял действующий лидер чемпионата и будущий пилот Формулы-1 Габриэл Бортолето из «Инвикты». Третьим финишировал эстонский гонщик Пол Арон из «Хайтека».

Это первая победа Пепе Марти в Формуле-2. Будущий пилот «Хааса» в Формуле-1 Оливер Берман финишировал четвёртым, но из-за штрафа в пять секунд потерял позицию.

Гран-при Абу-Даби. Формула-2. Спринт:

1. Пепе Марти («Кампос») — 23 круга

2. Габриэл Бортолето («Инвикта») +2.2

3. Пол Арон («Хайтек») +13.9

4. Дино Беганович («ДАМС») +18.8

5. Оливер Берман («Према») +19.5

6. Исак Хаджар («Кампос») +22.9

7. Люк Браунинг («АРТ Гран-при») +26.7

8. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +27.8

9. Джек Кроуфорд («ДАМС») +29.7

10. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +31.6