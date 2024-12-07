Гоночный инженер Магнуссена покинул «Хаас» перед последней гонкой сезона — Адам Купер

Гоночный инженер пилота Кевина Магнуссена из команды «Хаас» Марк Слейд покинул коллектив перед Гран-при Абу-Даби, завершающим сезон 2024 года, сообщил авторитетный журналист Адам Купер.

«Слейд всё ещё работал с Магнуссеном в прошлые выходные в Катаре, но его нет на трассе в Абу-Даби, и, как предполагается, он разорвал все связи с командой. Сам Слейд отказался комментировать ситуацию.

В этот уикенд Слейда сменит глава отдела разработки Доминик Хейнс, который раньше был гоночным инженером у Ромена Грожана и других, прежде чем вернуться к работе на базе», — написал Купер в своём блоге.

Слейд начал работать в Формуле-1 в составе «Макларена» в 1991 году и за 18 лет работы в команде из Уокинга успел поработать на различных инженерных должностях, в частности, с Микой Хаккиненом, Дэвидом Култхардом и Кими Райкконеном. В «Хаасе» Слейд работал с сентября 2022 года.