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Норрис завоевал поул на Гран-при Абу-Даби, Пиастри — второй, Ферстаппен — пятый

Завершилась квалификация заключительного этапа Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Абу-Даби. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал его напарник Оскар Пиастри. Третий результат — у представителя «Феррари» Карлоса Сайнса. На четвёртом месте гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — пятый.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 18-й результат.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:22.595

2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:22.804

3. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:22.824

4. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:22.886

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:22.945

6. Пьер Гасли («Альпин») — 1:22.984

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:23.132

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:23.196

9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:23.204

10. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:23.264

После второго сегмента вылетели:

11. Юки Цунода («РБ») — 1:23.419

12. Лиам Лоусон («РБ») — 1:23.472

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:23.784

14. Шарль Леклер («Феррари») — 1:23.833

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:23.877

После первого сегмента вылетели:

16. Александер Албон («Уильямс») — 1:23.821

17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:23.880

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:23.887

19. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:23.912

20. Джек Дуэн («Альпин») — 1:24.105