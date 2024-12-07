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Формула 1, Абу-Даби 2024: результат квалификации, Норрис — первый, Пиастри — второй, Сайнс — третий

Норрис завоевал поул на Гран-при Абу-Даби, Пиастри — второй, Ферстаппен — пятый
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Завершилась квалификация заключительного этапа Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Абу-Даби. Лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Второе время продемонстрировал его напарник Оскар Пиастри. Третий результат — у представителя «Феррари» Карлоса Сайнса. На четвёртом месте гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — пятый.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 18-й результат.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:22.595
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:22.804
3. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:22.824
4. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:22.886
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:22.945
6. Пьер Гасли («Альпин») — 1:22.984
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:23.132
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:23.196
9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:23.204
10. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:23.264

После второго сегмента вылетели:
11. Юки Цунода («РБ») — 1:23.419
12. Лиам Лоусон («РБ») — 1:23.472
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:23.784
14. Шарль Леклер («Феррари») — 1:23.833
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:23.877

После первого сегмента вылетели:
16. Александер Албон («Уильямс») — 1:23.821
17. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:23.880
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:23.887
19. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:23.912
20. Джек Дуэн («Альпин») — 1:24.105

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:22.595
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.209
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.229
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