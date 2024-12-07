Юниор «Ред Булл» Хаджар рассказал, когда он будет знать своё будущее

20-летний франко-алжирский гонщик Формулы-2 («Кампос»), член молодёжной программы «Ред Булл», Исак Хаджар рассказал, когда прояснится его будущее и получит ли он место в одной из команд австрийской компании.

«В последней гонке Формулы-2 я просто хочу побороться за титул для себя и своей команды. Это не изменит моего будущего. Что касается моего будущего, то я узнаю о нём через две недели», — приводит слова Хаджара Auto Hebdo.

Отметим, что претендентами на замену мексиканца Серхио Переса в составе «Ред Булл» помимо Хаджара считаются Лиам Лоусон, Франко Колапинто и Юки Цунода. Но, согласно последним слухам, «Ред Булл» утратил интерес к аргентинскому гонщику «Уильямса», а новозеландец Лоусон стал главным претендентом на переход в главную команду компании «Ред Булл».