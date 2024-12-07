Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юниор «Ред Булл» Хаджар рассказал, когда он будет знать своё будущее

Юниор «Ред Булл» Хаджар рассказал, когда он будет знать своё будущее
Аудио-версия:
Комментарии

20-летний франко-алжирский гонщик Формулы-2 («Кампос»), член молодёжной программы «Ред Булл», Исак Хаджар рассказал, когда прояснится его будущее и получит ли он место в одной из команд австрийской компании.

«В последней гонке Формулы-2 я просто хочу побороться за титул для себя и своей команды. Это не изменит моего будущего. Что касается моего будущего, то я узнаю о нём через две недели», — приводит слова Хаджара Auto Hebdo.

Отметим, что претендентами на замену мексиканца Серхио Переса в составе «Ред Булл» помимо Хаджара считаются Лиам Лоусон, Франко Колапинто и Юки Цунода. Но, согласно последним слухам, «Ред Булл» утратил интерес к аргентинскому гонщику «Уильямса», а новозеландец Лоусон стал главным претендентом на переход в главную команду компании «Ред Булл».

Материалы по теме
Марко — о Лоусоне: он выступает намного лучше Колапинто
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android