Ещё один источник сообщил, что Лоусон заменит Переса в «Ред Булл»

Выступающий сейчас за команду «РБ» Лиам Лоусон заменит Серхио Переса в составе «Ред Булл» в 2025 году. Об этом сообщает итальянская редакция Motorsport.

Структура «Ред Булл» в 2025 году будет выглядеть так: Макс Ферстаппен и Лиам Лоусон в составе старшей команды «Ред Булл» и Юки Цунода и Исак Хаджар – в младшей команде «РБ».

Принципиально вопрос уже решен, осталось только определиться со способом лишения Переса места в команде. Объявление может быть сделано сразу после уикенда в Абу-Даби. Сразу после этого будет официально оформлен переход Лиама Лоусона в основную команду.

Motorsport italia отмечает, что, хотя Ферстаппену и нравится Перес, потери слишком высоки. Финансирование, которое Чеко гарантировал благодаря спонсорам, не покрывают недостачи от низкого места в Кубке конструкторов, где «Ред Булл» займёт третье место.