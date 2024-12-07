Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Хэмилтон стал 18-м в последней квалификации за «Мерседес»

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лишь 18-й результат в квалификации заключительного этапа сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби.

Кевин Магнуссен, пропуская «Мерседес», задел заградительный столбик, который в итоге попал под машину Хэмилтона и испортил британцу финальную попытку в Q1.

В итоге результат Хэмилтона составил 1:23.887, что на +0.585 медленнее лучшего результата первого сегмента, который продемонстрировал его будущий напарник по «Феррари» Шарль Леклер. Льюис Хэмилтон опередил лишь новичков Формулы-1 — Франко Колапинто («Уильямс») и Джека Дуэна («Альпин»). Напарник Льюиса по команде Джордж Расселл показал в первом сегменте девятый результат.

Напомним, это последний Гран-при Хэмилтона в составе «Мерседеса», где он завоевал шесть чемпионских титулов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби — 2024. Онлайн-трансляция квалификации