Хэмилтон высказался об инциденте с колышком в квалификации Гран-при Абу-Даби

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё короткое и неудачное выступление в квалификации Гран-при Абу-Даби, где под его машину на быстром круге попал колышек, сбитый Кевином Магнуссеном. В итоге Хэмилтон показал лишь 18-й результат.
«Это просто невезение. Мы старались подобрать нужные настройки, машина хорошо выглядела в третьей практике и я даже подумал: «Может быть, в эти выходные мне удастся подняться на подиум».
Мы не оптимально выехали на трассу, я был там последним, оказался позади одного из гонщиков «Альпин», так что у меня просто не хватило времени.
Завтра я постараюсь [хорошо провести последнюю гонку за «Мерседес»]. Как я уже сказал, машина ведет себя прилично.
В эти выходные машиной намного приятнее управлять, поэтому я возлагал большие надежды, но что есть, то есть», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
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