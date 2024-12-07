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Хэмилтон высказался об инциденте с колышком в квалификации Гран-при Абу-Даби

Хэмилтон высказался об инциденте с колышком в квалификации Гран-при Абу-Даби
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё короткое и неудачное выступление в квалификации Гран-при Абу-Даби, где под его машину на быстром круге попал колышек, сбитый Кевином Магнуссеном. В итоге Хэмилтон показал лишь 18-й результат.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:22.595
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.209
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.229

«Это просто невезение. Мы старались подобрать нужные настройки, машина хорошо выглядела в третьей практике и я даже подумал: «Может быть, в эти выходные мне удастся подняться на подиум».

Мы не оптимально выехали на трассу, я был там последним, оказался позади одного из гонщиков «Альпин», так что у меня просто не хватило времени.

Завтра я постараюсь [хорошо провести последнюю гонку за «Мерседес»]. Как я уже сказал, машина ведет себя прилично.

В эти выходные машиной намного приятнее управлять, поэтому я возлагал большие надежды, но что есть, то есть», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

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