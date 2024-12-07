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Стюарды расследуют действия Хюлькенберга в квалификации в Абу-Даби

Стюарды расследуют действия Хюлькенберга в квалификации в Абу-Даби
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Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) расследуют действия гонщика «Хааса» Нико Хюлькенберга во время квалификации заключительного этапа Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:22.595
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.209
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.229

В сообщении стюардов говорится, что они изучают момент, когда немецкий гонщик совершил обгон на выезде из пит-лейна. Стюарды вызвали к себе для разбирательств самого Хюлькенберга и представителя «Хааса».

Нико Хюлькенберг показал в сегодняшней квалификации четвёртый результат, уступив лишь гонщикам «Макларена» Ландо Норрису и Оскару Пиастри, а так же пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация (топ-10):

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:22.595
2. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:22.804
3. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:22.824
4. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:22.886
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:22.945
6. Пьер Гасли («Альпин») — 1:22.984
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:23.132
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:23.196
9. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:23.204
10. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:23.264

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