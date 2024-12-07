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Зак Браун ответил, будут ли в завтрашней гонке действовать правила Папайи

Зак Браун ответил, будут ли в завтрашней гонке действовать правила Папайи
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, будет ли британская команда применять в воскресной гонке Гран-при Абу-Даби правила Папайи, чтобы минимизировать вероятность столкновения между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Мы обдумаем некоторые правила за ночь, но наши гонщики прекрасно знают, что происходит, поэтому я не думаю, что нам нужно будет им всё объяснять.

Я скажу им, что говорил об этом с Нико [Росбергом, который брал интервью], на всякий случай, если они не поймут. Ребята, вы должны быть добрее друг к другу!» — сказал Браун в эфире Sky Sports.

«Я настоятельно рекомендую это!» — ответил Росберг.

«Правила папайи» — директива, которую Зак Браун впервые дал Ландо Норрису и Оскару Пиастри во время гонки в Монце. Она подразумевает, что гонщики могут честно соревноваться друг с другом на трассе, но при этом не должны забывать, что являются напарниками. Бороться нужно осторожно и без контактов. По словам Брауна, самое главное — уважать друг друга.

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