Норрис – о поуле: было немного сложнее, чем мы надеялись

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал сильный результат британской команды на завершающем тапе Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби, где он взял поул, а его напарник показал второй результат.
«Идеальный для нас день. Возможно, было немного сложнее, чем мы надеялись. Мы довольны этим результатом. Просто немного сложнее, чем нам бы хотелось. Мой круг в конце был сильным. Именно так мы хотели закончить сегодняшний день.
Завтра нам нужно победить «Феррари», и мы хотим сделать это красиво. Мы хотим победить, я хочу победить. Мы знаем, что нам нужно делать.
Мы сохраняем концентрацию. Мы здесь, чтобы выигрывать каждую гонку. Завтра у нас будет хороший шанс.
Мы приложим все усилия, понимая, что нам нужно сделать для достижения нашей цели.
Я очень доволен. Команда проделала невероятную работу. Хорошая квалификация в конце сезона», — приводит слова Норриса Sky Sports.
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