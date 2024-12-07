Норрис – о поуле: было немного сложнее, чем мы надеялись

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал сильный результат британской команды на завершающем тапе Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби, где он взял поул, а его напарник показал второй результат.

«Идеальный для нас день. Возможно, было немного сложнее, чем мы надеялись. Мы довольны этим результатом. Просто немного сложнее, чем нам бы хотелось. Мой круг в конце был сильным. Именно так мы хотели закончить сегодняшний день.

Завтра нам нужно победить «Феррари», и мы хотим сделать это красиво. Мы хотим победить, я хочу победить. Мы знаем, что нам нужно делать.

Мы сохраняем концентрацию. Мы здесь, чтобы выигрывать каждую гонку. Завтра у нас будет хороший шанс.

Мы приложим все усилия, понимая, что нам нужно сделать для достижения нашей цели.

Я очень доволен. Команда проделала невероятную работу. Хорошая квалификация в конце сезона», — приводит слова Норриса Sky Sports.