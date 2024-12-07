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Норрис – о поуле: было немного сложнее, чем мы надеялись

Норрис – о поуле: было немного сложнее, чем мы надеялись
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал сильный результат британской команды на завершающем тапе Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Абу-Даби, где он взял поул, а его напарник показал второй результат.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:22.595
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.209
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.229

«Идеальный для нас день. Возможно, было немного сложнее, чем мы надеялись. Мы довольны этим результатом. Просто немного сложнее, чем нам бы хотелось. Мой круг в конце был сильным. Именно так мы хотели закончить сегодняшний день.

Завтра нам нужно победить «Феррари», и мы хотим сделать это красиво. Мы хотим победить, я хочу победить. Мы знаем, что нам нужно делать.

Мы сохраняем концентрацию. Мы здесь, чтобы выигрывать каждую гонку. Завтра у нас будет хороший шанс.

Мы приложим все усилия, понимая, что нам нужно сделать для достижения нашей цели.

Я очень доволен. Команда проделала невероятную работу. Хорошая квалификация в конце сезона», — приводит слова Норриса Sky Sports.

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