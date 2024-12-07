Квалификационные дуэли в Формуле-1: Расселл опередил Хэмилтона — 19:5

Завершение квалификации Гран-при Абу-Даби позволило подвести итоги квалификационных сражений гонщиков Формулы-1 в сезоне-2024. Ни в одной из пар, где пилоты провели бы друг с другом большую часть сезона, не зафиксировано ничьей или хотя бы минимальной разницы. Самое плотное сражение в «Альпин», где Эстебан Окон опередил Пьера Гасли в 13 Гран-при из 23.

Формула-1. Квалификационные дуэли

Ландо Норрис — Оскар Пиастри — 20:4

Шарль Леклер — Карлос Сайнс — 14:9

Шарль Леклер — Оливер Берман — 1:0

Макс Ферстаппен — Серхио Перес — 23:1

Джордж Расселл — Льюис Хэмилтон — 19:5

Фернандо Алонсо — Лэнс Стролл — 19:5

Эстебан Окон — Пьер Гасли — 13:10

Джек Дуэн — Пьер Гасли — 0:1

Нико Хюлькенберг — Кевин Магнуссен — 16:6

Нико Хюлькенберг — Оливер Берман — 0:2

Юки Цунода — Даниэль Риккардо — 12:6

Юки Цунода — Лиам Лоусон — 6:0

Александер Албон — Логан Сарджент — 13:0

Александер Албон — Франко Колапинто — 6:0

Валттери Боттас — Гуаньюй Чжоу — 21:3.