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Квалификационные дуэли в Формуле-1: Расселл опередил Хэмилтона — 19:5

Квалификационные дуэли в Формуле-1: Расселл опередил Хэмилтона — 19:5
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Завершение квалификации Гран-при Абу-Даби позволило подвести итоги квалификационных сражений гонщиков Формулы-1 в сезоне-2024. Ни в одной из пар, где пилоты провели бы друг с другом большую часть сезона, не зафиксировано ничьей или хотя бы минимальной разницы. Самое плотное сражение в «Альпин», где Эстебан Окон опередил Пьера Гасли в 13 Гран-при из 23.

Формула-1. Квалификационные дуэли

Ландо Норрис — Оскар Пиастри — 20:4
Шарль Леклер — Карлос Сайнс — 14:9
Шарль Леклер — Оливер Берман — 1:0
Макс Ферстаппен — Серхио Перес — 23:1
Джордж Расселл — Льюис Хэмилтон — 19:5
Фернандо Алонсо — Лэнс Стролл — 19:5
Эстебан Окон — Пьер Гасли — 13:10
Джек Дуэн — Пьер Гасли — 0:1
Нико Хюлькенберг — Кевин Магнуссен — 16:6
Нико Хюлькенберг — Оливер Берман — 0:2
Юки Цунода — Даниэль Риккардо — 12:6
Юки Цунода — Лиам Лоусон — 6:0
Александер Албон — Логан Сарджент — 13:0
Александер Албон — Франко Колапинто — 6:0
Валттери Боттас — Гуаньюй Чжоу — 21:3.

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