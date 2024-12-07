Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс: завтра может быть последний раз, когда я буду бороться за победу или подиум

Сайнс: завтра может быть последний раз, когда я буду бороться за победу или подиум
Аудио-версия:
Комментарии

Покидающий после завтрашней гонки в Абу-Даби «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё третье место в сегодняшней квалификации, а также поделился ожиданиями от финальной гонки сезона.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:22.595
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.209
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.229

«Мы добились хорошего прогресса за эти выходные. «Макларен» весь уикенд был на шаг впереди всех. Мы были позади, всего в двух-трёх десятых. Я проехал несколько действительно хороших кругов в Q1 и Q2, но в Q3, но у них всё равно было небольшое преимущество.

Завтра нас ждет очередная гонка, и мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть её и получить наилучшие шансы. Я собираюсь выложиться по полной. Уже сегодня я выкладывался в квалификации как никогда раньше, потому что хотел получить наилучшую позицию на завтра, и это может быть последний раз, когда я буду бороться за победу или подиум на какое-то время.

Завтра нам нечего терять, поэтому мы будем рисковать», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Материалы по теме
Норрис – о поуле: было немного сложнее, чем мы надеялись
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android