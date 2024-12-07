Сайнс: завтра может быть последний раз, когда я буду бороться за победу или подиум

Покидающий после завтрашней гонки в Абу-Даби «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё третье место в сегодняшней квалификации, а также поделился ожиданиями от финальной гонки сезона.

«Мы добились хорошего прогресса за эти выходные. «Макларен» весь уикенд был на шаг впереди всех. Мы были позади, всего в двух-трёх десятых. Я проехал несколько действительно хороших кругов в Q1 и Q2, но в Q3, но у них всё равно было небольшое преимущество.

Завтра нас ждет очередная гонка, и мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть её и получить наилучшие шансы. Я собираюсь выложиться по полной. Уже сегодня я выкладывался в квалификации как никогда раньше, потому что хотел получить наилучшую позицию на завтра, и это может быть последний раз, когда я буду бороться за победу или подиум на какое-то время.

Завтра нам нечего терять, поэтому мы будем рисковать», — приводит слова Сайнса Sky Sports.