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Вольф: стыдно прощаться с Льюисом таким образом

Вольф: стыдно прощаться с Льюисом таким образом
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Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф эмоционально отреагировал на 18-й результат Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Абу-Даби.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Квалификация
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:22.595
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.209
3
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+0.229

«То, что там произошло, абсолютно непростительно. Непростительно. Льюис проводит за нас последнюю гонку, и мы должны действовать умно, а оказались в конце.

Я очень зол из-за этой ситуации. Стыдно прощаться с Льюисом таким образом. Этому нет никаких объяснений, никаких оправданий. Невероятно неприятно, что такие решения принимаются в такой команде мирового класса, как наша.

Мы так хотели, чтобы он выступил хорошо в эти выходные, а на самом деле это произошло из-за идиотской ошибки», — приводит слова Вольфа Sky Sports Germany.

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