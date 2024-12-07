Вольф: стыдно прощаться с Льюисом таким образом

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф эмоционально отреагировал на 18-й результат Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Абу-Даби.

«То, что там произошло, абсолютно непростительно. Непростительно. Льюис проводит за нас последнюю гонку, и мы должны действовать умно, а оказались в конце.

Я очень зол из-за этой ситуации. Стыдно прощаться с Льюисом таким образом. Этому нет никаких объяснений, никаких оправданий. Невероятно неприятно, что такие решения принимаются в такой команде мирового класса, как наша.

Мы так хотели, чтобы он выступил хорошо в эти выходные, а на самом деле это произошло из-за идиотской ошибки», — приводит слова Вольфа Sky Sports Germany.