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Хюлькенберг получил штраф и лишился четвёртого места в квалификации в Абу-Даби

Хюлькенберг получил штраф и лишился четвёртого места в квалификации в Абу-Даби
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Гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг получил штраф в виде потери трёх мест на старте завтрашней гонки заключительного этапа Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби. Такое решение приняли стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА).

Немецкий гонщик совершил обгон двух машин в туннеле на выезде из пит-лейна. Стюарды отметили, что гонщик не отрицал факт нарушения, но заявил, что у него не было выбора. Стюарды признали, что расположение боксов команд ограничивает их возможности по выпуску машин на трассу, но это не может быть использовано в качестве оправдания для нарушения правил.

Нико Хюлькенберг показал в сегодняшней квалификации четвёртый результат, но теперь должен стартовать седьмым. Четвёртая позиция перешла Максу Ферстаппену.

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