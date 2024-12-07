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Йос Ферстаппен: Хельмут Марко снова имеет больше власти в «Ред Булл», и это хорошо

Йос Ферстаппен: Хельмут Марко снова имеет больше власти в «Ред Булл», и это хорошо
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Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, настаивает, что он не сожалеет о своих спорных комментариях в начале сезона-2024, что в австрийская команда может развалиться из-за Кристиана Хорнера. Так же Ферстаппен-старший заявил, что Хельмут Марко снова имеет больше власти в «Ред Булл», и это хорошо.

«Нет, совсем не жалею [о тех словах]. То, что делает или не делает руководитель команды, влияет на всё, что происходит с командой. И, следовательно, с Максом.

Конечно, я в это вовлечён. Я видел, как всё это происходило, и думаю, что могу что-то об этом сказать. Если меня припрут, я выскажу своё мнение. Я никогда не причиню вреда Максу. Я смотрю на общую картину. В конце концов, я остаюсь при своём мнении.

У меня есть ощущение, что теперь в команде больше спокойствия. Советник Хельмут Марко, похоже, снова имеет больше власти, и я думаю, что это хорошо. Команда теперь снова становится более сплочённой», — приводит слова Ферстаппена-старшего De Telegraaf.

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