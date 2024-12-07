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Шарль Леклер заявил, что не намерен сдаваться в борьбе за Кубок конструкторов

Шарль Леклер заявил, что не намерен сдаваться в борьбе за Кубок конструкторов
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер не собирается отказываться от борьбы с «Маклареном» за Кубок конструкторов, несмотря на его невыход в финальный сегмент квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Не думаю, что сегодня нам удалось бы опередить «Макларен», они были слишком сильны, но мы могли бы быть четвёртыми. С учётом штрафа это была бы 15-я позиция, а не 20-я, что конечно лучше.

Моя цель остаётся прежней: выиграть Кубок конструкторов. И я по-прежнему верю в это так же сильно, как и вчера, хотя на бумаге это, очевидно, будет тяжело.

Я верю в чудеса. Этот результат очень усложняет нашу задачу, это точно. Но со штрафом на стартовой решётке это всегда сложно. Но я вижу возможность сделать что-то особенное и сделаю всё возможное, чтобы этого добиться.

Буду верить в это до самого последнего круга. Всякое может случиться», — приводит слова Леклера Crash.

На данный момент у идущей на втором месте в Кубку конструкторов «Феррари» 619 очков, а у «Макларена» — 640.

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