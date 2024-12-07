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Ферстаппен ответил на предположения, что он возьмёт декретный отпуск

Ферстаппен ответил на предположения, что он возьмёт декретный отпуск
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о слухах, что он покинет на Формулу-1 на один сезон в связи с тем, что у него и его подруги Келли Пике в следующем году родится ребёнок и он решит сделать перерыв, чтобы быть рядом с ними.

«'Нет, я никогда не думал о том, чтобы взять год отпуска, если честно. Я уже немного занимался этим (речь о воспитании дочери Даниила Квята и Келли Пике – Прим. «Чемпионата»). Это не то чтобы совсем новое для меня. Конечно, теперь это моя кровь, но я думаю, что это абсолютно нормально. Я знаю, что когда буду в разъездах, ребёнок будет в надежных руках. Так что я смогу сосредоточиться на гонках, а потом вернуться к своей семье, когда будет возможность.

Я продолжу заниматься и своими хобби [сим-рейсинг], но, конечно, иногда у меня будет меньше времени на определённые вещи», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

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