Митч Эванс выиграл первый этап сезона Формулы-Е, стартовав с последнего места

Пилот команды «Ягуар» Митч Эванс выиграл первый этап сезона Формулы-Е 2024–2025 годов, который прошёл на уличной трассе в Сан-Паулу. Из-за технических проблем в квалификации новозеландец стартовал с последнего места, но это не помешало ему первым добраться до финиша и записать на свой счёт 13-ю победу в электросерии. Эванс теперь делит рекорд по числу выигранных в Формуле-Е гонок с Себастьеном Буэми и Лукасом ди Грасси.

На первых кругах Эванс прорвался с 22-го места в топ-10, однако затем заезд был остановлен красными флагами из-за технических проблем на машине Джейка Денниса, который остановился на обочине. К этому моменту неизрасходованное время в режиме Attack Mode осталось только у гонщиков «Ягуара» — Митча Эванса и Ника Кэссиди.

После рестарта пилоты «Ягуара» уверенно прорвались на второе и третье места, тогда как лидировавший Оливер Роуленд был оштрафован проездом по пит-лейн за перерасход энергии. Эванс возглавил гонку, однако вскоре после этого заезд вновь был остановлен: Кэссиди после контакта с Максимилианом Гюнтером врезался в Паскаля Верляйна, машину которого от удара перевернуло.

Финальный рестарт был дан за четыре круга до финиша. Эванс уверенно отбил атаки Антонио Феликса да Кошты и выиграл гонку. Третьим заезд закончил Тейлор Барнард, оставивший позади Сэма Бёрда, Эдоардо Мортару и Нормана Нато.

Формула-Е. Сан-Паулу (топ-10):

1. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) — 35 кругов.

2. Антонио Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +0.3 сек.

3. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) +0.8.

4. Сэм Бёрд (NEOM McLaren) +1.1.

5. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +1.8.

6. Норман Нато (Nissan) +2.1.

7. Ник де Врис (Mahindra Racing) +2.6.

8. Себастьен Буэми (Envision Racing) +2.9.

9. Дэн Тиктум (Cupra Kiro) +3.6.

10. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +4.2

Второй этап Формулы-Е пройдёт 11 января 2025 года на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико.