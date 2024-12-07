Предварительная стартовая решётка Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Стала известна предварительная стартовая решётка заключительного этапа Формулы-1 сезона-2024/2025 — Гран-при Абу-Даби Формулы-1.

Отметим, что на итоги квалификации повлияют штрафы Нико Хюлькенберга (+3 позиции за обгон на выезде из пит-лейна), Шарля Леклера (+10 позиций за замену батареи) и Алекса Албона и Франко Колапинто (+5 позиций за превышение лимита по замене коробок передач).

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Предварительная стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Оскар Пиастри («Макларен»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

5. Пьер Гасли («Альпин»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

9. Валттери Боттас («Кик-Заубер»)

10. Серхио Перес («Ред Булл»)

11. Юки Цунода («РБ»)

12. Лиам Лоусон («РБ»)

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

14. Кевин Магнуссен («Хаас»)

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»)

16. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

17. Джек Дуэн («Альпин»)

18. Александер Албон («Уильямс»)

19. Шарль Леклер («Феррари»)

20. Франко Колапинто («Уильямс»)

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби — 2024. Онлайн-трансляция гонки