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Ферстаппен — о своём RB20: поместить в музей и больше не прикасаться

Ферстаппен — о своём RB20: поместить в музей и больше не прикасаться
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его машину RB20, на которой он стал чемпионом Формулы-1 сезона-2024, нужно отправить в музей и поскорее забыть о ней.

«Нужно поместить её в музей и больше к ней не прикасаться», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Напомним, Макс Ферстаппен досрочно — на Гран-при Лас-Вегаса — завоевал свой четвёртый чемпионский титул.

Перед заключительной гонкой сезона-2024 на счету Макса в личном зачёте 429 очков. У Ландо Норриса из «Макларена» на 80 очков меньше — 349. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (341 очко). В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает лишь третье место, имея на своём счету 581 очко. У идущей на втором месте команды «Феррари» — 619, а у «Макларена» — 640.

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