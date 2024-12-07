Ферстаппен — о своём RB20: поместить в музей и больше не прикасаться

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что его машину RB20, на которой он стал чемпионом Формулы-1 сезона-2024, нужно отправить в музей и поскорее забыть о ней.

«Нужно поместить её в музей и больше к ней не прикасаться», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

Напомним, Макс Ферстаппен досрочно — на Гран-при Лас-Вегаса — завоевал свой четвёртый чемпионский титул.

Перед заключительной гонкой сезона-2024 на счету Макса в личном зачёте 429 очков. У Ландо Норриса из «Макларена» на 80 очков меньше — 349. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (341 очко). В Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает лишь третье место, имея на своём счету 581 очко. У идущей на втором месте команды «Феррари» — 619, а у «Макларена» — 640.