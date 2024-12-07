Алонсо раскритиковал Формулу-1 за создание ему образа сварливого парня

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо раскритиковал руководство Формулы-1 [FOM] за то, что его изображают сварливым парнем. Так он отреагировал на вывод в эфир трансляции пятничной тренировки Гран-при Абу-Даби его критики в адрес своей команды.

«Был плохой трафик. Я был этим разочарован. Но, как обычно, некоторые комментарии хорошие, некоторые комментарии плохие, но FOM решило ставить мои плохие комментариями. Без проблем, это их работа.

Вчера я также говорил и что-то позитивное, но, как я уже сказал, FOM пытается создать мне образ сварливого парня. Они пытались сделать это много лет, но у них ничего не получилось», — приводит слова Алонсо Motorsport.