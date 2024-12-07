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Гонщика Формулы-2 лишили места на подиуме за использование модифицированной DRS

Эстонский гонщик команды «Хайтек» Пол Арон дисквалифицирован за использование в спринте этапа в Абу-Даби модифицированной системы DRS. Технические делегаты Международной автомобильной федерации выявили, что при её активации крыло открывалась шире положенного.

Стюарды вынесли свой вердикт: актуатор DRS был модифицирован, Арон дисквалифицирован и лишён третьего места в спринтерской гонке заключительного этапа Формулы-2 сезона-2024. Все финишировавшие позади него пилоты поднимаются на одну позицию в финальной классификации.

Кроме того, Арон начнёт основную гонку с пит-лейна.

Напомним, победителем спринт-гонки стал испанский гонщик команды «Кампос» Пепе Марти. Второе место занял действующий лидер чемпионата и будущий пилот Формулы-1 Габриэл Бортолето из «Инвикты». Третье место после дисквалификации Арона перешло Дино Бегановичу («ДАМС»).