Хельмут Марко раскритиковал жалобы гонщиков по радио на соперников

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко призвал Джорджа Расселла говорить правду о конфликтной ситуации с Максом Ферстаппеном, а также раскритиковал жалобы гонщиков по радио на соперников по ходу гонки.

«Это [конфликт] слишком раздуто и должно остаться между гонщиками. Но, прежде всего, нужно придерживаться правды. Однако, по сути, такую дискуссию следует вести только между собой.

Сейчас при малейшем нарушении люди сразу же жалуются и просят руководителя команды обратиться к стюардам. Это ябедничество на самом деле недостойно нашего вида спорта», — приводит слова Марко Sky Germany.

Напомним, после гонки в Катаре Макс Ферстаппен заявил, что возмущён своим наказанием за слишком медленную езду во время квалификации Гран-при Катара, а также попытками Джорджа Расселла выпросить для Макса штраф у судей. После этого между гонщиками разгорелся конфликт.