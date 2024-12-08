Боттас оценил своё девятое место в квалификации Гран-при Абу-Даби

Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас высказался о своём девятом месте в квалификации завершающего этапа Формулы-1 сезона-2024 — Гран-при Абу-Даби.

«Я очень доволен этим результатом: участие в третьем сегменте и квалификация на девятом месте — наше лучшее выступление в этом году, это здорово. Было неожиданно. Я предполагал, что у нас может быть шанс, но после сложной третьей практики я поумерил свои ожидания. Тем не менее в квалификации мне удалось собраться. Честно говоря, это был один из лучших кругов в моей жизни.

Я действительно доволен и должен выразить огромную благодарность команде за то, что они сделали это возможным. Завтрашняя гонка обещает быть интересной. Мы знаем, что она будет сложной, но стартовать с этой позиции — лучший из возможных способов получить шанс быть конкурентоспособными», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Кик-Заубера».