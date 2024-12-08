Росберг — о конфликте Расселла и Ферстаппена: не хватает только кулаков!

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что наблюдать со стороны за конфликтом между Джорджем Расселлом и Максом Ферстаппеном очень интересно, но самих его участников эта ситуация сильно выматывает.

«Не хватает только кулаков! Смотреть на это очень интересно. Но изнутри — ужасно, потому что это выматывает. Команда вмешивается, руководители команды начинают ссориться, даже Тото Вольф и Кристиан Хорнер снова ввязались в ссору из-за этого. Ваша семья вмешивается, поэтому внутри всё невероятно напряжённо.

Есть Макс, уличный боец, который думает, что он теперь король, немного выше закона, и Джордж, о котором нидерландец говорит: «Его нужно вернуть в детскую коляску и дать ему игрушку».

Так что у нас есть две стороны. За этим здорово наблюдать, и я думаю, что их шансы — 50 на 50. Джордж просто хочет отстоять свою позицию, что, по-моему, выглядит сильно, поскольку он придерживается своей линии в противостоянии. Мы знаем, что Макс всегда переходит в серую зону и даже дальше. Макс невероятно агрессивен во всём, и, думаю, здорово видеть, что Джордж стоит на своём», — приводит слова Росберга GP Blog.