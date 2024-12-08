Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росберг — о конфликте Расселла и Ферстаппена: не хватает только кулаков!

Росберг — о конфликте Расселла и Ферстаппена: не хватает только кулаков!
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что наблюдать со стороны за конфликтом между Джорджем Расселлом и Максом Ферстаппеном очень интересно, но самих его участников эта ситуация сильно выматывает.

«Не хватает только кулаков! Смотреть на это очень интересно. Но изнутри — ужасно, потому что это выматывает. Команда вмешивается, руководители команды начинают ссориться, даже Тото Вольф и Кристиан Хорнер снова ввязались в ссору из-за этого. Ваша семья вмешивается, поэтому внутри всё невероятно напряжённо.

Есть Макс, уличный боец, который думает, что он теперь король, немного выше закона, и Джордж, о котором нидерландец говорит: «Его нужно вернуть в детскую коляску и дать ему игрушку».

Так что у нас есть две стороны. За этим здорово наблюдать, и я думаю, что их шансы — 50 на 50. Джордж просто хочет отстоять свою позицию, что, по-моему, выглядит сильно, поскольку он придерживается своей линии в противостоянии. Мы знаем, что Макс всегда переходит в серую зону и даже дальше. Макс невероятно агрессивен во всём, и, думаю, здорово видеть, что Джордж стоит на своём», — приводит слова Росберга GP Blog.

Материалы по теме
«Я агрессор? А он — подлец!» «Война» между Ферстаппеном и Расселлом вышла на новый уровень
«Я агрессор? А он — подлец!» «Война» между Ферстаппеном и Расселлом вышла на новый уровень
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android