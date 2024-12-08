Норрис: Пиастри повезло, что он не прошёл через прошлые года «Макларена»

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о прогрессе команды в последних сезонах.

«Оскару, вероятно, повезло, что он не прошёл через первые несколько лет, что у нас были. Старт в прошлом году нельзя назвать хорошим. Мы добивались прогресса, оступались, снова добивались прогресса и снова оступались. Но мы никогда не переставали расти.

Было тяжело сломать барьер и приблизиться к «Феррари», «Мерседесу» и «Ред Булл», поскольку эти парни долгое время доминировали в Формуле-1», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Напомним, последняя гонка сезона состоится сегодня, 8 декабря, в Абу-Даби. Начало — в 16:00 мск.