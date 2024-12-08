Кристиан Хорнер отреагировал на 10-е место Переса в квалификации

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Серхио Переса в квалификации. Напомним, мексиканец стал 10-м.

«Чеко попал в третий сегмент, и это хорошо. Хотя завтрашняя гонка будет длинной. Было бы здорово для него показать хороший результат в последней гонке сезона.

Последняя ли это квалификация для Переса? Это последняя гонка в сезоне. Мы посмотрим, что можно будет сделать», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Напомним, последняя гонка сезона-2024 состоится сегодня, 8 декабря, в Абу-Даби. Начало — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.