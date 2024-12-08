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Ферстаппен ответил, разговаривал ли с Расселлом о скандале в Катаре

Ферстаппен ответил, разговаривал ли с Расселлом о скандале в Катаре
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Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен в очередной раз прокомментировал конфликт с британцем Джорджем Расселлом из «Мерседеса», начавшийся на Гран-при Катара.

Напомним, Расселл настоял на штрафе Ферстаппена в квалификации, из-за чего нидерландец лишился поула.

«Я по большому счёту не разговаривал с ним, но, по правде говоря, я и не хочу об этом говорить, потому что всё это не так уж и нужно. Всё уже было сказано», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Последняя гонка сезона-2024 состоится сегодня, 8 декабря, в Абу-Даби. Начало — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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