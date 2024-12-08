«Ничего не получилось». Марко негативно высказался о квалификации Ферстаппена

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко критично высказался о квалификации пилота команды Макса Ферстаппена в Абу-Даби. Напомним, нидерландец стал только пятым.

«Макс был медленнее во всех трёх секторах, чем во втором сегменте. Мы были очень оптимистичны после первой попытки. Макс едва не потерял машину в 16-м повороте. Мы считали, что если прибавить на две десятых, то этого хватит для первого ряда. Но во второй попытке ничего не получилось», — приводит слова Марко издание Sky Germany.

Напомним, последняя гонка сезона-2024 состоится сегодня, 8 декабря, в Абу-Даби. Начало — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.