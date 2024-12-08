Хэмилтон останется на трассе после гонки в Абу-Даби, даже если не войдёт в топ-3

Примечательная заметка обнаружена в регламенте ФИА для предстоящей гонки Формулы-1 в Абу-Даби.

Машина под номером 44, принадлежащая семикратному чемпиону мира и пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, останется на трассе даже в том случае, если британец не войдёт в тройку призёров, для празднования окончания чемпионата. Почему Хэмилтон был выделен отдельно, не объясняется.

Напомним, последняя гонка чемпионата Формулы-1 в сезоне-2024 состоится сегодня, 8 декабря, в Абу-Даби. Начало — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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