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Ферстаппен ответил, хочет ли видеть своего ребёнка в Формуле-1

Ферстаппен ответил, хочет ли видеть своего ребёнка в Формуле-1
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Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен ответил, видит ли своего ребёнка в престижнейшей гоночной серии мира. Напомним, ранее девушка Ферстаппена, Келли Пике, сообщила о беременности.

«Будет ли мой ребёнок в Формуле-1? Надеюсь, что нет. Если он или она захочет этого и я увижу талант, то, конечно, я бы поддержал его, но я надеюсь, что этого не произойдёт. Никакого давления, просто живите своей жизнью», — приводит слова Ферстаппена издание GPblog.

Последняя гонка чемпионата Формулы-1 в сезоне-2024 состоится сегодня, 8 декабря, в Абу-Даби. Начало — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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