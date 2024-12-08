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Финальная стартовая решётка Гран-при Абу-Даби Формулы-1

Финальная стартовая решётка Гран-при Абу-Даби Формулы-1
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Опубликована официальная стартовая решётка гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1, которая состоится сегодня, 8 декабря. Эта гонка станет заключительной в сезоне-2024.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Финальная стартовая решётка:

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Оскар Пиастри («Макларен»).
3. Карлос Сайнс («Феррари»).
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
5. Пьер Гасли («Альпин»).
6. Джордж Расселл («Мерседес»).
7. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
9. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
10. Серхио Перес («Ред Булл»).
11. Юки Цунода («РБ»).
12. Лиам Лоусон («РБ»).
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
14. Кевин Магнуссен («Хаас»).
15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).
16. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
17. Джек Дуэн («Альпин»).
18. Алекс Албон («Уильямс»).
19. Шарль Леклер («Феррари»).
20. Франко Колапинто («Уильямс»).

Начало гонки запланирована на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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