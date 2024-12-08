Нико Хюлькенберг обратился к «Хаасу» перед последней гонкой за команду

Пилот «Хааса» немец Нико Хюлькенберг обратился к команде перед своей последней гонкой за неё.

«Два года назад мы с командой «Хаас» начали совместный путь здесь, в Абу-Даби. У меня не было места в Ф-1 три года, и я был очень рад, но у меня были и сомнения касательно того, смогу ли я выдерживать высочайший темп в течение всего сезона. Спустя два года и 46 гонок я горд тем, чего мы достигли.

Это сезон стал большим шагом вперёд с хорошими выступлениями и сильной командной работой. Большая благодарность «Хаасу» за яркие моменты и воспоминания, спасибо Аяо за сотрудничество, Гюнтеру и Джину за то, что они были достаточно безумны для того, чтобы подписать со мной контракт, и Кевину — за то, что он был отличным напарником», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».