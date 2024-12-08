Боттас заявил, что трёхлетний контракт с «Заубером» был большой ошибкой

Вице-чемпион Формулы-1 и пилот «Кик-Заубера», финский ветеран Валттери Боттас признался перед последней гонкой за команду, что подписание трёхлетнего контракта в 2022 году было ошибочным для него решением.

«Был ли это лучший контракт? Нет. Если бы я мог вернуться на три года назад, я бы кое-что изменил. К сожалению, всё сложилось так, как сложилось. Это была большая ошибка, но такие вещи тяжело предвидеть.

Первый год с Вассёром был хорошим. У команды был настрой, были результаты. Последние два года были похожи на спад. Очевидно, это влияет и на мой статус. Если вы не способны на результат, ваше имя забывается», — приводит слова Боттаса издание Ilta-Sanomat.