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Боттас заявил, что трёхлетний контракт с «Заубером» был большой ошибкой

Боттас заявил, что трёхлетний контракт с «Заубером» был большой ошибкой
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Вице-чемпион Формулы-1 и пилот «Кик-Заубера», финский ветеран Валттери Боттас признался перед последней гонкой за команду, что подписание трёхлетнего контракта в 2022 году было ошибочным для него решением.

Формула-1 2024. Этап 24, Абу-Даби, ОАЭ
Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
08 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Был ли это лучший контракт? Нет. Если бы я мог вернуться на три года назад, я бы кое-что изменил. К сожалению, всё сложилось так, как сложилось. Это была большая ошибка, но такие вещи тяжело предвидеть.

Первый год с Вассёром был хорошим. У команды был настрой, были результаты. Последние два года были похожи на спад. Очевидно, это влияет и на мой статус. Если вы не способны на результат, ваше имя забывается», — приводит слова Боттаса издание Ilta-Sanomat.

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