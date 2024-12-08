Росберг назвал возможную причину нежелания Переса уходить из «Ред Булл»

Чемпион мира немец Нико Росберг высказался о положении Серхио Переса в «Ред Булл». По мнению Росберга, причиной нежелания мексиканца уходить из команды могут являться деньги.

«Мы слышали, что речь идёт о $ 16 млн. Он хочет получить хотя бы свои деньги. Он не собирается уходить так просто», — приводит слова Росберга издание GPblog.

Ранее сообщалось, что основными кандидатами на освобождающееся место в «Ред Булл» являются пилоты «РБ»: новозеландец Лиам Лоусон и японец Юки Цунода. Однако издание Auto Motor und Sport считает, что китаец Гуаньюй Чжоу из команды «Кик-Заубер» также может оказаться в австрийской команде в 2025 году из-за выгодного спонсорства.